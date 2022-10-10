إجراءات الحصول على ترخيص بناء وأعمال تعلية أو إضافة.. اعرف التفاصيل

أكدت محافظة القاهرة على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها خدمات استخراج تراخيص البناء وأعمال التعلية أو الإضافة.

ويتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصاريح البناء وهي وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة ما يلي:

أولا: طلب ترخيص أعمال بناء

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص

- صورة من المستند الدال على ملكية الارض موضوع الترخيص

- صورة من بطاقة الرقم القومى لمن يصدر الترخيص باسمه

- تفويض أو توكيل باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى اجراءات استخراج رخصة البناء

- حساب قيمة تكاليف الأعمال

- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة من الجهة الادارية تكون موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي

- تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي

- وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية

- لايجوز اصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه وأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات مهم كانت قيمتها إلا بعد ان يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة

ثانيا: طلب ترخيص أعمال تعلية

- تقديم صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن يصدر الترخيص باسمه

- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص

- صورة بيان الصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية

- صورة الترخص السابق

ثالثا: طلب ترخيص أعمال إضافة

- ملء نموذج الخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام ايصال بها

- سداد رسم الفحص

- سداد رسم الرخصة

- استلام الرخصة لبدء العمل بها

- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.