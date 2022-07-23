إجراءات استخراج ترخيص البناء في القرى.. منها الوقوع داخل الحيز العمراني

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن استخراج رخصة البناء في القرى والإجراءات المطلوبة لذلك خلال الفترة الراهنة، وتتضمن خطوات الحصول على رخصة بناء بالقرى وجود عقد صحة توقيع والموقع المراد ترخيصه، داخل نطاق الحيز العمراني، ومن إجراءات الحصول على ترخيص بناء داخل القرية وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما يلي:

خطوات الترخيص بالقرى

- التوجه إلى المجلس القروي التابع له صاحب الشأن، وتقديم طلب ترخيص البناء في حالة كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية إذا كان المنزل قائم بالفعل.

- تحديد موقع بيتك أو قطعة الأرض الخاصة بصاحب الشأن على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.

- التوجه إلى مجلس المدينة وسداد حوالى 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها وذلك حسب عرض الشارع.

- بعد استلام بيان الصلاحية يتوجه صاحب الشأن إلى مكتب هندسي ويطلب منه عمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وفي نفس الوقت يصدر توكيلًا للمكتب الهندسى أو المهندس المسؤول لاستكمال باقي الإجراءات.

- يشترط إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، ويتم تسليم الأصل وصورة منه لإجراء المراجعة على أصل العقد.

تكاليف استخراج رخصة البناء بالقرى

- تكاليف استخراج الرخصة كاملة تشمل عدة أمور، وهي:

- أتعاب المكتب الهندسي.

- تأمينات اجتماعية وهي نسبة 2.5 % من تكاليف البناء التي يحددها المهندس المختص.

- رسوم تحسين وهى عبارة عن 20 جنيهًا لكل متر للدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض.

- دمغات هندسية حوالى 700 جنيه.

- حوافظ وأرانيك يتم دفعها فى المجلس حوالى 600 جنيه.

- أساس شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحه بمعدل200 جنيه.

- شهادة اشراف وعقد مقاولة من المهندس المختص بإجراء الرسومات ويتابع الرخصة ولابد من اتباع تلك الإجراءات للحصول على الرخصة بالقرى تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.