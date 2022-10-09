«التموين»: إرسال بيانات صرف السلع على المحمول في 5 محافظات بداية ديسمبر

نجحت تجربة وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إرسال رسائل نصية على الموبايل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، عن بيانات صرف حصص السلع المقررة لهم على البطاقة، التي بدأتها في محافظتي الأقصر وبورسعيد، بإرسال رسالة للمواطن صاحب البطاقة التموينية على هاتفه الشخصي، عن حصة السلع وبيانات ما تم صرفه بالبطاقة من منفذ البقال، وذلك ضمن إجراءات وزارة التموين للتحول الرقمي، الذي تبنته الحكومة المصرية مؤخرا، في كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظات جديدة تدخل تجربة إرسال رسائل نصية على الموبايل لأصحاب البطاقات

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن تعميم التجربة تباعا على مستوى محافظات الجمهورية، معلنا بدء تنفيذ التجربة في 5 محافظات، بداية من الأول من شهر ديسمبر المقبل، إذ يتمكن المواطن صاحب البطاقة من معرفة كل عملية تتم على بطاقته من صرف سلع عبر هاتفه الشخصي.

وأوضح مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن»، يتسلم المواطن صاحب البطاقة التموينية في المحافظات التي نفذت فيها التجربة رسالة نصية على الموبايل الشخصي له والمسجل على بطاقة التموين، عن تفاصيل وبيانات ما تم صرفه من سلع تموينية مستحقة للبطاقة، وحصته المصروفة والمتبقية، إسوة بما يتم إرساله على بونات صرف الخبز.

استمرار طباعة بونات صرف الخبز

ونوه الدكتور عمرو مدكور، باستمرار طباعة بونات صرف الخبز مع كل عملية صرف للخبز المدعم من المخبز البلدي لصاحب البطاقة التموينية، كي يتمكن من معرفة ما تم صرف من حصته من دعم الخبز وعدد الأرغفة المتبقية له طوال الشهر من خلال البون.

فيما أشاد مواطنون ممن تسلموا رسائل نصية عن حصص السلع التموينية المصروفة والمتبقية لهم عبر الهاتف المحمول بالنظام الجديد، إذ وصفوه بالنظام المعمول به في البنوك المصرفية والذي يمكن العميل صاحب الحساب البنكي من استلام رسالة عبر موبايله الشخصي بكل عميلة تتم من إيداع أو سحب على حسابه.