وزير التموين: الأزمة الروسية الأوكرانية رفعت تكلفة دعم الخبز 24 مليار جنيه

طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة برلمانية تضم لجان «الزراعية، والاقتصادية، والتضامن الاجتماعي»، لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز ودراسة الاقتراحات المختلفة، مشيرا إلى أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبرير الماضي، أضافت إلى تكلفة الخبز 24 مليار جنيه.

تنظيم دعم الخبز يصب في صالح المواطن

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب، إنّ تنظيم منظومة دعم الخبز يصب في صالح المواطن، وسيكون هو المستفيد الأول، لافتا إلى أنّ مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة، زيادة المساحة المنزرعة من القمح، حيث نستهلك نحو 18 مليون طن قمح سنويا، وننتج بين 9 لـ10 ملايين طن وتستورد الباقي.

زيادة المساحة المزروعة من القمح

وأضاف المصيلحي، أنّ القيادة السياسية أكدت زيادة المساحة المزروعة من القمح، وهناك مليون فدان زيادة مزروعة قمح خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، إنّ تنظيم عملية دعم الخبز أمر مهم، ووزارة التموين قدّمت مردودا جيدا في هذا الإطار حتى الآن.

وأكد وزير التموين، أنّ المضارب المعتمدة التي لها سجل تجاري، يجب أن تتقدم لوزارة التموين بطلب رسمي لاعتمادها خلال مهلة 24 ساعة من الآن، لافتا إلى أنّه سيكون هناك لجنة داخل المضرب لتقنين الأمور، وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات التي تريد العمل في تجارة الأرز، بتقديم أوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء ، وكل مضارب الأرز.