محمد الشريف: الإسكندرية تملك 40% من الصناعة في مصر.. ونشجع الاستثمار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية لها طبيعة اقتصادية خاصة حيث أنها تمتلك 40% من الصناعة في مصر ولديها أكبر المواني، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري لمحافظة الإسكندرية بعد إصدار المحافظ القرار رقم (348) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري بادرة أمل

وقال محافظ الإسكندرية، إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة الذي تم انشاءه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها حيث يهدف إلى تحديد إمكانيات القطاع الصناعي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مع تصعيد بعضها للوزارات والجهات المختصة لوضع حلول جذرية لها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين

وأوضح أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.