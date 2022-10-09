إصابة شخص وطفلين في تصادم دراجتين ناريتين ببورسعيد

أصيب شخص وطفلان في تصادم دراجتين ناريتين بمنطقة حوض بدران جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول 3 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو عن طريق سيارة الإسعاف، في تصادم موتوسيكل.

وبالكشف الطبي وفحص هويتهم تبين أنهم: عبد الرحمن محمود محمد 13 سنة مصاب بنزيف بالمخ وحالته غير مستقرة وصبري محمد محمد السيد 41 سنة وكسور متفرقة في الساعد ولوح الكتف والحوض وكسر صغير بالجمجمة والحالهطة تحت الملاحظة وزياد محمد الدلموني محمد 12 سنة بكدمات بسيطة وسيتم خروجه من المستشفى.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الجنوب تحت إشراف العميد محمد الهندي مأمور القسم دراجتين ناريتين تصادمتا معا بسبب السرعة الزائدة في جنوب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.