دفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بشبين القناطر.. «كان بيلعب»

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء لعبه في الشارع، والتحفظ على السائق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء تحليل المخدرات للسائق لبيان قيادته المركبة تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكذلك سؤال أسرة الطفل.

سيارة مسرعة تصدم طفلا في شبين القناطر

وكانت مدينة شبين القناطر قد شهدت مصرع طفل، 4 سنوات، صدمته سيارة أثناء اللهو في الشارع، ونُقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بالتحفظ علي السائق، وطلب تحريات المباحث، وإجراء تحليل مخدرات للسائق.

العقوبة المتوقعة

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى، تفيد وصول «ع ا ع»، 4 سنوات، جثة هامدة، إثر إصابته نتيجة حادث تصادم، وأُخطر مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

وأوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن العقوبة المنتظرة للسائق مرتكب الواقعة حددتها المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حال خطأ الجاني خطأ جسيما، أو كان متعاطيًا موادا مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.