بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، قبل قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل على طريق الإذاعة اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام قرية الإذاعة اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من محمد شعبان محمد، 30 عاما، طالب بكلية الطب، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، أسماء رمزي عبدالفتاح، 34 عاما، ممرضة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، الحسيني عبدالحليم حافظ، 55 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إنجي عادل عوض، 19 عاما، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد حسن محمود، 23 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد مصطفى علي، 24 عاما، عامل، مصاب باشتباه كسر بفقرات الظهر والقدم اليمنى.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.