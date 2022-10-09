مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم «توك توك» وتروسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم وقع اليوم الأحد بين «توك توك» وتروسيكل في قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

حادث تصادم

كان اللواء احمد جمال الدين مدير امن أسيوط، تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة مركز أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين «توك توك» وتروسيكل بالطريق الزراعي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين مركبة «توك توك» وتروسيكل بدون لوحات معدنية، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى «خلف. ح. ا»، 60 عاما، وإصابة 5 آخرين، من بينهم سيدة، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

السرعة الزائدة

وتبين من التحريات الأولية، تصادم «توك توك» وتروسيكل على الطريق الزراعي بالقرية نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة ومصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة والتحفظ على آثار الحادث.