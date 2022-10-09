ضبط 45 فرد محلي الصنع بحوزة شخص في محطة قطار أبوتيج بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج في أسيوط، من ضبط شخص بحوزته 45 فرد محلي الصنع أثناء توجهه إلى محافظة أسوان، مستقلًا أحد القطارات بمحطة السكة الحديد بمدينة أبوتيج.

التصدي للجريمة بشتى أنواعها

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، واللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد هشام ابوالفضل، رئيس فرع الأمن العام، وجهت ضباط وحدات مباحث المراكز والأقسام بضرورة التصدي للجريمة بشتي أنواعها وضبط حائزي الأسلحة الغير مرخصة ومروجي المخدرات.

ضبط 45 فرد محلي الصنع

وعقب ذلك توصلت تحريات وحدة مباحث قسم أبوتيج برئاسة المقدم محمد شريت، رئيس المباحث، والنقباء أيمن نجيب ومحمد مظهر، على قيام شخص بالهروب بـ45 فرد محلي الصنع إلى محافظة أسوان عن طريق استقلال أحد القطارات.

وعلى الفور تم تكثيف المجهودات الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط الشخص المستهدف وبحوزته الأسلحة قبل توجهه بها لمحافظة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.