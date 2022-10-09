منسق «قمة المناخ»: عدد المشاركين في cop 27 يتراوح بين 35 و45 ألفا

قال السفير أشرف إبراهيم، المنسق العام للشقين المالي والتنظيمي لمؤتمر المناخ cop 27، مساعد وزير الخارجية، إن الاجتماع الأخير الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة باستضافة قمة المناخ في مدينة السلام بشرم الشيخ.

أقل من شهر على انطلاق المؤتمر

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاستعدادات الخاصة بتأهيل مدينة شرم الشيخ حتى تستقبل ضيوف مصر في نوفمبر المقبل بدأت منذ ما يقارب العام، وحاليا يتبقى أقل من شهر واحد على إطلاق المؤتمر.

مستجدات استضافة قمة المناخ

وأوضح أنه لعظم شأن القمة المقبلة التي يجرى إطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل؛ كان من المهم متابعة ما يحدث في شرم الشيخ، وكذا متابعة جميع المستجدات حيال استضافة مصر للقمة المقبلة لقمة المناخ.

وأكد أن الدولة المصرية تتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى ما بين 35 و45 ألف مشترك في دورات وندوات القمة المختلفة، مشيرا إلى أن الاجتماع يعد أحد الاجتماعات الاعتيادية لمتابعة الموقف والوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة مدى الالتزام بنسب التنفيذ التي حددتها القيادة السياسية.

واستطرد: «نسب التنفيذ بتمشي بشكل متسارع بالنسبة للخطط والجودة، ونتابع جميع الإجراءات التي تجري وصولا ليوم 6 نوفمبر وهو يوم انطلاق المؤتمر، ونتأكد من إتمام جميع الأمور، وهناك مفاوضات تبدأ 31 أكتوبر عبر مندوبي الدول المشاركين، ووصولا لليوم ده لازم يكون كل شيء جاهز».