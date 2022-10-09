مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين من أوروبا اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، آلاف السائحين الأجانب على متن 107 ‪ رحلات سياحية منتظمة وشارتر قادمة من مطارات أوروبا.

وذكر مصدر ملاحي، أن مطار الغردقة الدولي يستقبل 89 رحلة، فيما يستقبل مطار مرسى علم 18 رحلة، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

الجنسيات الأعلى وصولا للغردقة ومرسى علم

وأكد أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق الغردقة ومرسى علم الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والأيطالية تتصدر قائمة الأعلى وصولا.

تقديم أفضل خدمة للسائحين

وأضاف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تبحث دائما عن إرضاء السائحين خلال فترة إقامتهم بالفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن الخدمة المقدمة للسائحين هي أفضل دعاية، وهي التي تجذب السائحين مرة أخرى للمدن المصرية.