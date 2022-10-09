جهاز تنمية المشروعات: 1116 عارضا يشاركون في معرض «تراثنا» هذا العام

علق المهندس أحمد الكيلاني رئيس وحدة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات، على انطلاق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 1116 عارضا من مختلف المحافظات، موضحًا: «لدينا 32 حرفة من مختلف الأنحاء، وتشارك معنا الدول الصديقة، مثل السعودية والإمارات وليبيا والأردن والسودان».

التركيز على العارضين الجدد

وأضاف «الكيلاني» خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc: «نركز على العارضين الجدد هذا العام، حتى يدخل أكبر قدر ممكن من أصحاب المشروعات والحرف لأول مرة في المعارض، وهناك نسبة 45% من العارضين مشروعات جديدة تشارك لأول مرة معنا».

وتابع رئيس وحدة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات: «أكثر من 69% نسبة مشاركة المرأة، ونقدم خدمات الجهاز للعارضين ونستغل فرصة تواجد هذا الكم من العارضين وأصحاب الحرف بحيث نقدم لهم كل الخدمات التي تساعدهم على تطوير او تحسين المنتج».

17 خدمة في المعرض

وأشار إلى أن جناح الخدمات يضم 17 خدمة، من ضمنها خدمات جديدة مثل خدمة وحدة تطوير الأعمال، وتستهدف أن يكون هناك brand name للمشاركين أو أصحاب الحرف والمشروعات، بحيث يجري تصوير المنتجات تسويقا احترافيا.

وأوضح أن الجهاز يتعاون مع شركتين من كبرى شركات التسويق الإلكتروني على مستوى العالم، ويوجد 8 استشاريين يساعدون العارضين في الاستشارات ومجال التسعير والتسويق الإلكتروني والتصدير ومجال العلامات التجارية.

ولفت إلى أن المعرض سيوفر مجموعة خدمات أخرى، مثل الخدمات التمويلية وخدمات التدريب الفني وخدمات تدريب ريادة الأعمال: «نستهدف تقديم مجموعة من الخدمات للعارضين مجانا خلال فترة المعرض، وللزوار الذين يفضلون دخول عالم ريادة الأعمال».