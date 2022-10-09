مصرع فتاة صدمتها سيارة في طنطا.. وجهود مكثفة لضبط السائق

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر، مصرعها، متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضها لحادث سير على طريق طنطا الزراعي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق طنطا الزراعي بدائرة القسم، مما أدى إلى مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع فتاة تدعى، «دنيا .ع. ا» وتبلغ من العمر 17 عاما، ومقيمة بقرية أبشواي الملق، التابعة لمركز ومدينة قطور، بعد أن أطاحت بها سيارة نقل مسرعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من تحديد هوية سائق السيارة، وتتبع خط سيره، ومراجعة الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، وسماع أقوال الشهود.

تحريات الواقعة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وسرعة ضبط وإحضار قائد السيارة المتسببة في الحادث.