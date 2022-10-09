كيف يؤثر السكري على الحالة النفسية للفرد؟.. علاقة تبادلية

قال الدكتور محمد خطاب، رئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، إن مصر في المرتبة العاشرة عالميا بعدد المصابين بالسكر، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لأمراض السكر، مشيرا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت بشكل كبير في الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وتوفير العلاج مجانا لهم.

استخدام بعض الأدوية الخاصة بالسكر

وحذر «خطاب» من استخدام بعض الأدوية الخاصة بالسكر سواء الحقن الأسبوعية أو القرض اليومي للتخسيس، لذلك على المواطنين ضرورة العودة إلى الطبيب المختص والمشرف على الحالة سواء كان مريض سكر أو مريض سمنة.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر «ديا ايجيبت» أن مرض السكر من النوع الثاني وهو الوباء المقبل ثم السمنة ، لذلك خسارة الوزن يعد عاملا أساسيا لتمتع بصحة جيدة والوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى المواطنين المشاركة في المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس.

العلاقة بين مرض السكر والحالة النفسية

وعن العلاقة بين مرض السكر والحالة النفسية، أشار إلى أن مريض السكر حالته النفسية تكون سيئة، وهناك علاقة تبادلية بين الحالة النفسية ومريض السكر، لذلك الضغط النفسي والتعرض للضغوط الكثيرة وقلة ساعات النوم من العوامل التي تزيد من معدلات الإصابة بالسكر.

استمرار عمل المبادرات الصحية

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى استمرار عمل المبادرات الصحية والمتعلقة بالأمراض المزمنة، منها السكر والضغط، موضحة أن المريض لا يتحمل أي أعباء مالية خلال رحلة العلاج والكشف، ويجرى التحويل بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى للمواطن في حال الحاجة إلى عمليات جراحية.