إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بأسيوط

شهد الطريق الزراعي بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية في أسيوط، حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور مختلفة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بقرية الأنصار دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وتبين صحة الحادث ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة والتحفظ على السيارة ومركبة التوك توك.

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث بقرية المطيعة

كما شهد الطريق الزراعي بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.