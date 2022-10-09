عماد الدين حسين: عقد اجتماعين غدا للحوار الوطني للانتهاء من الأمور التنظيمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع العاشر من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي سيجرى بالغد، سيشهد إقرار بعض ما تبقى من الأمور التنظيمية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، مشيرا إلى أنه وفي تمام الساعة 3 عصرا فسيتم عقد لقاء ما بين مجلس الأمناء ومقرري المحاور الرئيسية والفرعية.

حسين: المقررون هم مديرو الحوارات الفعلية مع الخبراء

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المقررين هم من سيديرون الحوارات الفعلية مع الخبراء الذين سيناقشون مختلف القضايا التي سيجرى طرحها باللجان المختلفة للحوار الوطني.

حسين: يجب أن يكون هناك ممثلون لمختلف التيارات السياسية والفكرية

واستطرد: «فيه خطوة أخيرة لسه المفروض تتعمل ممكن يتم الاتفاق عليها بكرة أو في مرة أخرى وهو مين اللي هيجي يناقش القضايا دي، بمعني لو طرحنا فكرة التضخم أو الأسعار فسيتم انتقاء أفضل الأشخاص في مصر لمناقشة تلك القضايا، ويجب أن يكونوا ممثلين لمختلف التيارات السياسية والفكرية».

وأوضح أن مثل تلك الخطوة ستستلزم اختيار خبراء من وزارة المالية وخبراء اقتصاد لتمثيل وجه النظر المعارضة، «يقعدوا يتحاوروا في الحتة دي وهما دول اللي يطلعوا بالمخرجات، ودي حاجة في منتهى الأهمية، وبكرة هيكون فيه لقاء تشاوري تعارفي بين أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين لحسم تلك الأمور».

وتابع: «المرة اللي فاتت صدرت مدونة السلوك الخاصة بكيفية التعامل مع الجلسات المختلفة، والأفضل أن نتأخر قليلا حتى تكون الأمور واضحة عن التسرع وانفجار الأمر بسبب الخلافات على إجراءات تنظيمية».