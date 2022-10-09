المقرر المساعد للجنة الشباب في «الحوار الوطني»: نفحص كل المقترحات

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أولى أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وضع عدة أليات للعمل من خلالها على طرح متطلبات الشباب من الحوار الوطني.

القاضي: نتلقى جميع المقترحات للحوار الوطني

وأضاف زكي القاضي، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تعمل خلال الفترة الحالية على فحص كافة المقترحات التي تلقتها من خلال الصفحة الرسمية لمجلس أمناء الحوار الوطني والجميلات الإلكترونية المخصصة؛ لتلقي المقترحات بشأن الموضوعات الشبابية المطروحة على طاولة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة تستخلص ما هو هام منها وطرحه على طاولة المفاوضات بالحوار.

وأشار مقرر مساعد لجنة الشباب، إلى أن اللجنة ستوجه دعوتها لمسؤولي القطاعات العامة المعنية بالشباب للجلوس على مائدة الحوار والاستماع لمطالب الشباب للعمل على إزالة كافة العقبات، التي تواجههم خاصة أن الدولة المصرية أعطت أولويتها للشباب على مدار السنوات الماضية.

القاضي: أدعو جموع المصريين للمشاركة في الحوار الوطني

ودعا جموع شباب مصر للمشاركة في الحوار الوطني واستغلاله على أكمل وجه لطرح وجهة نظرهم والتعبير عن آرائهم في كافة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع المصري بأكمله، خاصة أننا ماضون نحو الجمهورية الجديدة التي تحمل الكثير من أحلام وطموحات المصريين.