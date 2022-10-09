«مدته 18 سنة بفائدة 3%».. تفاصيل قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي

علق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقال «الحصري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن هذه الاتفاقية جاءت في وقت مهم جدا، بسبب المشكلات الاقتصادية التي يعاني العالم منها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة عندما يتم الحديث عن توفر المحاصيل الاستراتيجية مثل حبوب القمح وغيرها.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: «الدولة ممثلة في التعاون الدولي ووزارة الخارجية ووزارة الزراعة اشتركت في إبرام هذه الاتفاقية وصدق عليها رئيس الجمهورية، وعرضت على المجلس اليوم في جلسة خاصة بلجنة الزراعة لمناقشتها».

تخصيص 380 مليون دولار لتمويل استيراد القمح

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، انه جرى تخصيص 380 مليون دولار لتمويل استيراد القمح وسيمول نحو 1.2 مليون طن قمح للحفاظ على الاحتياطي الخاص بالقمح، مشيرًا إلى أن الاحتياطي حاليا يكفي 6 شهور، كما أن هناك 5 ملايين دولار ستخصص لوزارة الزراعة، لاستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض وإنشاء محطات أرصاد لتوقع الظروف الجوية وتوجيه المزارعين لأي تغيرات، فضلا عن 15 مليون دولار ستوجه لإنشاء صوامع جديدة.

شروط ميسرة

ولفت إلى أن هناك إعفاء 5 سنوات من سداد القرض، ومدة القرض 18 سنة، وفائدة القرض نحو 3%، وسيساعد الدولة على استيراد كمية القمح المقرر، وفي نفس الوقت سيتم الصرف على الأبحاث ذات الصلة بمراكز البحوث المتخصصة لاستنباط أصناف جديدة تزود الإنتاجية وتكون مقاومة للأمراض، كما سيستخدم القرض في إنشاء الصوامع والتوسع فيها بالمناطق التي تفتقر إليها.