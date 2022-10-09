تايوان تنفي نية أمريكا إجلاء خبراء أكبر شركة أشباه موصلات في العالم

نفت السلطات في ‏تايوان، نية الولايات المتحدة الأمريكية، إجلاء خبراء أكبر شركة أشباه موصلات في العالم، وقالت الحكومة التايوانية، إن «تايبيه» ملتزمة بضوابط واشنطن الرامية لإعاقة صناعة الرقائق في الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وأشار إيلون ماسك مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إلى إمكانية إنهاء التوترات بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على الجزيرة.

ماسك: الاقتراح يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لجزيرة تايوان

وأوضح ماسك، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أمس الأول الجمعة، ان الاقتراح يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لجزيرة تايوان، وأضاف الملياردير الأمريكي، ان الأمر أمر مستساغ بشكل معقول.

أضاف مؤسس «سبيس إكس»، أن الاقتراح ربما لن ينال رضا الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في تايوان، إن الملياردير الأمريكي بحاجة إلى إيجاد مستشار سياسي، مشيرا لوكالة أنباء «رويترز»، إلى انتهاء الحياة الاقتصادية والاجتماعية فجأة بـ«هونج كونج» في ظل الحكم الصيني، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

واشنطن تخطط لمطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بـ 1.1 مليار دولار لتايوان

وتخطط الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، لمطالبة «كونجرس» بلادها بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان ، بما في ذلك نظام «فامبير» المضاد للطائرات بدون طيار، وفقا لما ذكره موقع «أراسيان تايمز».

وفي 1 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية إسقاط طائرة بدون طيار مدنية تقوم بالتصوير الجوي في منطقة «جزر كينمن» الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين.