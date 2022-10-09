اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الداخلية «أمن مصر في إيد رجال»
كتب:
شريف سليمان
08:13 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 10 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
وإليكم أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- أمن مصر في «إيد رجال».. سنوات من التضحية والبطولات
- السيسي يوجه باستغلال «الشبكة الوطنية للطوارئ»
- أكاديمية الشرطة 126 عامًا في خدمة الأمن تحت شعار «العلم والخلق والأدب»
- تضم 4 كليات ومركز بحوث متطور في مكافحة الجريمة
- مؤسسها: خططنا لإنشائها لتكون صرحًا علميًا بمواصفات عالمية
- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الأهلي يخطف فوزا ثمينا من الاتحاد المنستيري في أولى تجارب «كولر»
الصفحة الثانية
- مباحثات مصرية – صينية لتطوير صناعة الملابس
- «الوزير»: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائي الشهر المقبل
- «البترول»: زيادة إنتاج الحقول المتقادمة لخدمة التنمية
- «الحوار الوطني» يعقد اجتماعين اليوم لبحث خطط العمل
- بدء تسليم «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي
- «أراضي الدولة»: إصدار 56 ألف عقد تقنين
- «حي بولاق»: تلقينا طلبات من 730 أسرة للعودة إلى «مثلث ماسبيرو»
- «وصل الخير 3» تطلق قوافل محملة بـ 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى المحافظات
- «الصحة»: 70.5% ارتفاعا في معدلات تشخيص أورام الثدي
الصفحة الثالثة
- «الوطن» ترصد سنوات من التضحية في مكافحة الإرهاب والجريمة.. وتطوير أكاديمية الشرطة
- الداخلية.. أمن مصر في «يد رجال»
الصفحة الرابعة
- «مناهج الشرطة».. تواكب متغيرات الأمن في «التعليم والتدريب»
- أكاديمية الشرطة.. 126 عاما في خدمة الأمن العام تحت شعار «العلم والخلق والواجب»
- مصنع الرجال: ضابط شرطة مطلع وطالب عصري تلقى أحدث التدريبات
الصفحة الخامسة
- «الدراسات العليا».. أول كلية أفريقيًا وعربيًا تمنح «الماجستير والدكتوراه»
- «الريادة إقليميا وعالميا».. مركز بحوث الشرطة «قبلة» المتدربين من جميع أنحاء العالم
- الخبير الأمني والتكنولوجي: تطور أداء وزارة الداخلية مرتبط برؤية مصر 2030
الصفحة السادسة
- من «عزت إلى أبو صالح» .. الأمن يدك «أباطرة البلطجة»
- القضاء على الإرهاب
- تجفيف منابع تمويله.. ملحمة أعادت الاستقرار ومهدت طريق التنمية
- خبير مكافحة الإرهاب: الأذرع الإعلامية لـ «أهل الشر» في الخارج تنشر الفتن والشائعات
- ضربات قاصمة لتجار «السموم» والمروجين لها «أون لاين»
- وملاحقة مستمرة للجرائم الأخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الصفحة السابعة
- «السجون».. من زنازين عقابية إلى مؤسسات «تأهيل وإصلاح»
- محامٍ: نشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وتدريبهم على حرف يدوية لإعادة دمجهم بالمجتمع.
- اللواء «باز»: السجون شهدت طفرة كبرى توجت بإجراءات الحماية المجتمعية
- خبير أمني: تأهيل النزيل في مراكز إصلاح حديثة.. ويمكن تقديم طلبات الزيارة إلكترونيا للتيسير على الأسر
- «المبادرات».. جسور مجتمعية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن
- تطبيق محاور الفلسفة العقابية الحديثة بتحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء
- «المرور».. مراكز تكنولوجية للفحص والترخيص.. وقوافل على الطرق
- التحول الرقمي.. خدمات الـ«أون لاين» تنهي زمن الطوابير لاستخراج المحررات الرسمية
- مساعد وزير الداخلية السابق: قطاع «الأحوال المدنية» توسع في تقديم خدماته إلكترونيا لتحقيق التيسير في تقديم الخدمة ويكفل جودتها
الصفحة الثامنة
- ومن لا يحب عينيك ما زال عن جمال الدنيا.. أعمى.
- «صاحبتى» و«ماما» و«الشيطان» في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي.
- مبادرة شبابية للاحتفال بالمولد النبوي.. تاكل حاجة حلوة ولا حتة لحمة؟
- 20 شابا يطلقون حملة إطعام مختلفة بالمحلة الكبرى.
- «لو رجلك مش شايالك» اعمل زي «تريزا».. وشغل إيدك
- بالمصري ولاّ بالسوري.. حلم وليد هيتحقق ويبقى رائد فضاء.