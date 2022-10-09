اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الداخلية «أمن مصر في إيد رجال»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 10 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

وإليكم أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- أمن مصر في «إيد رجال».. سنوات من التضحية والبطولات

- السيسي يوجه باستغلال «الشبكة الوطنية للطوارئ»

- أكاديمية الشرطة 126 عامًا في خدمة الأمن تحت شعار «العلم والخلق والأدب»

- تضم 4 كليات ومركز بحوث متطور في مكافحة الجريمة

- مؤسسها: خططنا لإنشائها لتكون صرحًا علميًا بمواصفات عالمية

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- الأهلي يخطف فوزا ثمينا من الاتحاد المنستيري في أولى تجارب «كولر»

الصفحة الثانية

- مباحثات مصرية – صينية لتطوير صناعة الملابس

- «الوزير»: تدشين الخط الأول للقطار الكهربائي الشهر المقبل

- «البترول»: زيادة إنتاج الحقول المتقادمة لخدمة التنمية

- «الحوار الوطني» يعقد اجتماعين اليوم لبحث خطط العمل

- بدء تسليم «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي

- «أراضي الدولة»: إصدار 56 ألف عقد تقنين

- «حي بولاق»: تلقينا طلبات من 730 أسرة للعودة إلى «مثلث ماسبيرو»

- «وصل الخير 3» تطلق قوافل محملة بـ 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى المحافظات

- «الصحة»: 70.5% ارتفاعا في معدلات تشخيص أورام الثدي

الصفحة الثالثة

- «الوطن» ترصد سنوات من التضحية في مكافحة الإرهاب والجريمة.. وتطوير أكاديمية الشرطة

- الداخلية.. أمن مصر في «يد رجال»

الصفحة الرابعة

- «مناهج الشرطة».. تواكب متغيرات الأمن في «التعليم والتدريب»

- أكاديمية الشرطة.. 126 عاما في خدمة الأمن العام تحت شعار «العلم والخلق والواجب»

- مصنع الرجال: ضابط شرطة مطلع وطالب عصري تلقى أحدث التدريبات

الصفحة الخامسة

- «الدراسات العليا».. أول كلية أفريقيًا وعربيًا تمنح «الماجستير والدكتوراه»

- «الريادة إقليميا وعالميا».. مركز بحوث الشرطة «قبلة» المتدربين من جميع أنحاء العالم

- الخبير الأمني والتكنولوجي: تطور أداء وزارة الداخلية مرتبط برؤية مصر 2030

الصفحة السادسة

- من «عزت إلى أبو صالح» .. الأمن يدك «أباطرة البلطجة»

- القضاء على الإرهاب

- تجفيف منابع تمويله.. ملحمة أعادت الاستقرار ومهدت طريق التنمية

- خبير مكافحة الإرهاب: الأذرع الإعلامية لـ «أهل الشر» في الخارج تنشر الفتن والشائعات

- ضربات قاصمة لتجار «السموم» والمروجين لها «أون لاين»

- وملاحقة مستمرة للجرائم الأخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الصفحة السابعة

- «السجون».. من زنازين عقابية إلى مؤسسات «تأهيل وإصلاح»

- محامٍ: نشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وتدريبهم على حرف يدوية لإعادة دمجهم بالمجتمع.

- اللواء «باز»: السجون شهدت طفرة كبرى توجت بإجراءات الحماية المجتمعية

- خبير أمني: تأهيل النزيل في مراكز إصلاح حديثة.. ويمكن تقديم طلبات الزيارة إلكترونيا للتيسير على الأسر

- «المبادرات».. جسور مجتمعية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن

- تطبيق محاور الفلسفة العقابية الحديثة بتحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء

- «المرور».. مراكز تكنولوجية للفحص والترخيص.. وقوافل على الطرق

- التحول الرقمي.. خدمات الـ«أون لاين» تنهي زمن الطوابير لاستخراج المحررات الرسمية

- مساعد وزير الداخلية السابق: قطاع «الأحوال المدنية» توسع في تقديم خدماته إلكترونيا لتحقيق التيسير في تقديم الخدمة ويكفل جودتها

الصفحة الثامنة

- ومن لا يحب عينيك ما زال عن جمال الدنيا.. أعمى.

- «صاحبتى» و«ماما» و«الشيطان» في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي.

- مبادرة شبابية للاحتفال بالمولد النبوي.. تاكل حاجة حلوة ولا حتة لحمة؟

- 20 شابا يطلقون حملة إطعام مختلفة بالمحلة الكبرى.

- «لو رجلك مش شايالك» اعمل زي «تريزا».. وشغل إيدك

- بالمصري ولاّ بالسوري.. حلم وليد هيتحقق ويبقى رائد فضاء.