رئيس «برلمانية حماة الوطن» يشيد بمبادرة «ابدأ»: قاطرة للتنمية وتعزز الصناعة

أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإطلاق مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمنًا الحوافز التي تقدمها المبادرة، في صورة أراض بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

العبور إلى الجمهورية الجديدة

وأكد «شلبي» في بيان، اليوم، أن المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتؤكد أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية وقنطرة للعبور إلى الجمهورية الجديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في توطين الصناعات الكبرى، ومن ثم تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

ولفت «شلبي»، إلى أهمية المبادرة في دفع القطاع الصناعي في الريف المصري عبر بناء وتعظيم قدرات أبنائه، بما يخدم توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو امتلاك قاعدة صناعية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

المبادرة الوطنية ابدأ

كانت مؤسسة «حياة كريمة»، أطلقت مبادرة «ابدأ»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتوطين الصناعة المصرية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، في توطين العديد من الصناعات، مع تقديم عدد من الحوافز، والاهتمام بالمشروعات الكبرى ودعم الصناعات والبحث والتدريب.