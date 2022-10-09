مركز «حفظ السلام».. دورات لتأهيل المبتعثين وتزويدهم بقدرات تتوافق مع متطلبات عملهم

فى شهر يناير من عام 2021، أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، بمقر أكاديمية الشرطة؛ لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة والدراسات والأبحاث التى تؤهل الكوادر المشاركة ببعثات حفظ السلام لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية، وتزويدهم بالخبرات والقدرات التى تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

وجاء افتتاح وزارة الداخلية للمركز من أجل تحقيق عدد من الأهداف، وهى: إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام، وتقديم جميع أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين، وتنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية - ندوات - مؤتمرات - ورش عمل)، تنسيقاً مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية - الإقليمية)، بما يعزز دور المكون الشرطى بعمليات حفظ السلام.

ويتولى المركز، وفقاً لقرار إنشائه، إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بجميع أوجه عمل البعثات الأممية، فى إطار استعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها، وبحث سبل التغلب عليها والتعاون التدريبى، وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دولياً - إقليمياً - محلياً)، لتطوير أداء العناصر الأممية، بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام، فضلاً عن نقل الخبرات فى المجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وتم تصميم المركز ليكون صرحاً تدريبياً متميزاً، يزخر بجميع مساعدات التدريب وجميع المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ومن بينها مبانى وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركون بعمليات حفظ السلام.

«الداخلية» تشارك في جميع مبادرات الأمم المتحدة

وتشارك وزارة الداخلية فى جميع مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الاستراتيجية للبعثات الأممية، وتضطلع بتقديم إسهاماتها فى ضوء خبرات كوادرها، كما تشارك فى جميع الفعاليات التى يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات - اجتماعات - ورش عمل - ندوات - دورات تدريبية)، والتى يتم من خلالها استعراض التحديات التى تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطى بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل.

ومن نتائج تلك المشاركات المتميزة والفاعلة أن تحتل مصر المركز الـ «3» فى إحصائية منظمة الأمم المتحدة، الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام، كما تحتل مركزاً متميزاً ضمن العشر دول الكبرى الأولى، المساهمة بقوات فى البعثات الأممية على المستوى الدولى.

وفى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية حازت على ثقة جميع الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.

تخريج 445 ضابطا لخوض اختبارات فريق «S.A.A.T»

ونجح المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال العام التدريبى الحالى، فى تخريج 445 ضابطاً من مختلف جهات الوزارة لخوض اختبارات فريق الـ(S.A.A.T)، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن عقد اختبارات تأهيلية فى اللغتين «الإنجليزية، الفرنسية»، إضافة للرماية، والسمات الشخصية لـ(297) ضابطاً من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام.