«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «سيارة النقل والخردة»: المتهم عرّض حياة المواطنين للخطر

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، لقائد سيارة نقل، رفع عدد من السيارات الخردة وسار بها على الطريق، دون وسائل تأمين، ما يعرض حياة المواطنين في الشارع للخطر.

ضبط قائد السيارة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة النقل، وتبيّن أنّه مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتحميله 8 سيارات خردة لصالح أحد تجار الخردة، كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.