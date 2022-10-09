مدير تعليم الإسكندرية: مسح 90% من المدارس للوقوف على حالتها الإنشائية

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من عمليات المسح الشامل لجميع المدارس والمبانى التعليمية والملحقة على مستوى المحافظة، وفقا للقرار الوزاري لرصد الحالة الإنشائية والفنية الموجودة عليها كل مدرسة ومبنى والملحق بها، وذلك بنسبة 90% من عدد المدارس المتاح في المحافظة.

وأضاف أبو زيد لـ«الوطن»، أن القرار الوزاري يهدف إلى الوقوف على حال الإنشاء والفصول والملعب والسور والأبواب وكل جزء صغير في المدرسة وذلك تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب بتلك المدارس.

أبو زيد: جرى مسح المدارس خلال الإجازة

وأشار إلى أنه كان يجرى العمل على قدم وساق بالإضافة الى كل مسؤول بتعليم الإسكندرية، خلال أيام الإجازة وهو ما سهل الانتهاء من تلك النسبة الكبيرة، مؤكدا أن العمل تم سريعا كونه قرارا مهما ويعطي ثقة لأولياء الأمور.

تفاصيل عمليات مسح المدارس للوقوف على حالتها الفنية

وأشار إلى أن كل مدرسة تملأ الحالة الخاصة ويتم إرساله إلى الوزارة من إجراء الوقوق على الوضع، وذلك عقب إجراء عملية تمشيط كافة المدارس بالإسكندرية على مستوى الإدارات ومعاينتها كل مبنى على حدة وإعداد تقارير فنية بالحالة العامة للمبنى ورفعها.

قرار مراجعة المدارس ليس له علاقة بما حدث في الإسكندرية

وأكد أن القرار وزاري وليس له أي علاقة بما حدث في مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بالإسكندرية من سقوط قشرة السقف وتحويل الطلاب إلى مدرسة أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم بكل صغيرة وكبيرة حفاظا على أرواح الطلاب وتوفير مناخ جيد لهم.