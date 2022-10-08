4 فئات ممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال قبل انطلاق الحملة غدا

تطلق وزارة الصحة، غدا، حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة تستمر لمدة 5 أيام، ضمن خطة الوزارة للقضاء على المرض، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

4 فئات ممنوعة من تلقي اللقاح

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، ولكن وفقا لضوابط وشروط وضعتها وزارة الصحة، حيث منعت فئات عدة من تلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم، وهم:

1_ المصابون بمرض ضعف المناعة الأولي.

2- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما.

3- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة.

4- في حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة الحرارة، يتم تأجيل تلقي الجرعة لموعد آخر.

اللقاح معتمد من «الصحة العالمية»

وخاطبت وزارة الصحة، أولياء الأمور بضرورة التوجه إلى الأماكن المذكورة لتطعيم أطفالهم، والمشاركة في الحملة التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن اللقاح آمن 100%.

ووفقا لوزارة الصحة، من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 13 أكتوبر، حيث من المقرر أن تجوب الميادين والشوارع بالمحافظات.

كما ستتواجد الحملة في أماكن التجمعات والأسواق من خلال الفرق الطبية المتحركة، أو الثابتة داخل الوحدات الصحية.

وتستمر وزارة الصحة في إطلاق العديد من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، من أجل الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، وفي إطار سعيها لتعزيز المناعة المجتمعية.