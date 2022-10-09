أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة.. بدأت اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية، بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، الذي يعطى للصغار من عمر يوم حتى 5 سنوات، ما يرفع عمليات البحث عبر «جوجل» عن أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة ومواعيدها.

وفي إطار حرص «الوطن» على الإجابة عن تساؤلات القراء، ننشر أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة، وفق المعلن على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على «فيس بوك»:

موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأطلقت الصحة حملة تطعيم شلل الأطفال خلال الفترة من 9 حتى 13 أكتوبر الجاري، إذ من المقرر أن تجوب الحملة الميادين والشوارع بالمحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على المرض، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

ووفق منشور وزارة الصحة، فأن التطعيم متاح للجميع سواء مصريين أو غير مصريين؛ للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وتتواجد أماكن الحملة في القاهرة والجيزة كالآتي:

- الفرق الطبية الثابتة «في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية».

- الفرق المتحركة «الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق وبجوار المساجد والكنائس والنوادي».

الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال

وحددت الوزارة الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، وجاءت كالآتي:

المصابون بالحمى ونقص المناعة والتعب الشديد.

مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما.

مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة.

ويشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة خاصة بتقوية الجهاز المناعي للأطفال، وذلك للحفاظ على مصر بلا مرضى شلل الأطفال، وتجوب الفرق الطبية خلال حملة تطعيم شلل الأطفال الشوارع والميادين لتطعيم الأطفال، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء.