متحدث «الصحة» يؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حملة التطعيم بمحافظتي القاهرة والجيزة لا علاقة لها بظهور حالات للمرض في مصر، موضحا أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، والحملات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان تعزز مناعة الأطفال.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان أطلقت الحملة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة 5 أيام للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى خمس سنوات.

فرق ثابتة وأخرى متحركة

وأوضح أن التطعيم يكون من خلال فرق ثابتة وأخرى متحركة، الثابتة داخل الوحدات الصحية والفرق المتحركة من خلال الفرق المدربة للوصول إلى المستهدفة، والتي توجد في الميادين والساحات وبجوار الكنائس والمساجد وستصل لكل شقة وكل منزل بهدف حماية الأطفال.

تعزيز الجهاز المناعي

ودعا الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين بتطعيم أبنائهم لتعزيز الجهاز المناعي، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، نافيا وجود أي حالات مصابة بمرض شلل الأطفال في مصر، وأن الحملات التي تحدث هي طبيعية وتجرى بشكل دوري.