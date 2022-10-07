«الصحة» تكشف تفاصيل حملة تطعيم شلل الأطفال المقررة بداية الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة يوم الأحد المقبل، مستهدفة الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في إطار حرص الوزارة علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

فريق متحرك للوصول الي المستهدف من الفئات المستهدفة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملة من المقرر أن تتم من خلال فريقين، فريق ثابت داخل الوحدات الصحية وفريق متحرك من خلال المرور بالشوارع والمؤسسات الكبري والميادين وبجوار الكنائس والميادين والجوامع، للوصول الي المستهدف من الفئات المستهدفة.

حملات لتقوية الجهاز المناعي للأطفال

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، هي حملات لتقوية الجهاز المناعي للأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، لافتا الي أن الفرق الطبية خلال حملة تطعيم شلل الأطفال تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال

وحدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفئات الممنوعة من التطعيم ضد شلل الأطفال، بينهم الأطفال المصابين بارتفاع درجة الحرارة ونقص المناعة والتعب الشديد، لافتا الي أن الأطفال المصابين بارتفاع درجة الحرارة يمكنهم الحصول على التطعيم فور التماثل للشفاء التام.

ودعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها المواطنين بضرورة المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كآفة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل مباشر من مصادرها الرسمية.