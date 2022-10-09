المشدد 10 سنوات لعامل وابنه لإحداثهما عاهة مستديمة لجارهما بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخص ونجله بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وذلك لإحداثهما عاهة مستديمة لجارهما بسبب خلافات على أرض زراعية بينهم، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وقد صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج بالواقعة برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2022 ، بدائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج عندما قام كلا من «أ . ف»، عامل ونجله «م . أ» بالتعدي على جارهما بالأرض الزراعية «س . ع» 50 عاما بالضرب مستخدمين سلاح أبيض وأحدثوا به عاهة مستديمة، حيث تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، والتي اخطرت مديرية أمن سوهاج بالواقعة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وقد وجهت النيابة لكلا من «أ . ف» ونجله «م . أ»، تهمة التعدي على المجني عليه «س . ع» 50 عاما، باستخدام سلاح أبيض وعصا شوم وذلك بسبب خلافات بينهم على أرض زراعية، أحدثا إصابته بعاهة مستديمة، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.