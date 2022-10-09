«جنايات سوهاج»: السجن المشدد 6 سنوات لعامل سرق «توك توك» بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «ع. ن» عاملا، بالسجن المشدد 6 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة «توك توك» من المجني عليه «ب. ش» بالإكراه وتحت تهديد السلاح في ناحية مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان، بأمانة سر عاطف رمسيس وعبد المنصف إبراهيم.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، شرق سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهم وهو يستقل «التوك توك» وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره فى الطريق العام أخرج سلاحا أبيض، وقام بتهديده واستولى منه على التوك توك الخاص به وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ، وجرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

معاقبة متهم بالتعدي على آخر بالسجن 5 سنوات

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «أ. م. ج» 41 سنة، عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «ع. ح» بنسبة 12% بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز أخميم بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بآلة حادة وإحداث عاهة مستديمة له، وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام المجني عليه بمعاتبة المتهم لقيامه بمعاكسة سيدة في سوبر ماركت ما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة محدثا إصابته وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.