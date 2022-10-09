إصابة شخص في حريق منزل بالفيوم.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

اندلع حريق هائل في منزل مكون من 4 أدوار، بجوار مسجد الشيخة مريم بمدينة الفيوم، مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة شخص، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، فنشبت النيران التي سرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية بالطابق الأول، وسط صرخات سكان المنزل واستغاثاتهم.

وتصاعد الدخان بكثافة جراء الحريق حتى كوّن سحابة سوداء أعلى المنزل في الفيوم، فيما هرع الجيران لمساعدة سكان المنزل، وأبلغوا النجدة والمطافي.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي حول نشوب حريق هائل في منزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد الشيخة مريم.

الحماية المدنية تخمد النيران

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، برجال وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى نقل المصاب بحالة اختناق جراء الحريق إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ماس كهربائي السبب

وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.