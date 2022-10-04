إحالة مدير مدرسة ومشرفيها للتحقيق بعد تعدي طالب على زميله في الفيوم

أصدر محمود هيبة، مدير إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، قراراً اليوم الثلاثاء، بإحالة مدير مدرسة طامية الإعدادية الجديدة، والمشرفين بالمدرسة، إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية في مديرية التربية والتعليم، وذلك عقب قيام طالب بالتعدي على زميله بالضرب والصفع على الوجه، ما أسفر عن إصابته بجرح أسفل العين أثناء اليوم الدراسي في غياب المشرفين والمدرسين.

وفور عودة الطالب إلى منزله، عقب انتهاء ثالث أيام الدراسة، ورؤية أسرته للإصابة التي في وجهه، اصطحبته على الفور إلى المدرسة والإدارة التعليمية، وتقدمت بشكوى ضد الطالب الذي تعدى عليه.

مشاجرة بين طالبين

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، قام أحدهم بصفع الآخر على وجهه وأصابه بجرح أسفل عينه، وتورم في عينه نتيجة الصفعة.

جرح طفيف بالعين

وقال محمود هيبة، مدير إدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه قام بإحالة مدير المدرسة والمشرفين بالأدوار للتحقيق بالشؤون القانونية، جراء إهمالهم الذي أدى إلى إصابة طالب بجرح أسفل العين.

تورم في عين طالب

وأشار مدير إدارة طامية التعليمية إلى أنّه لا صحة لما تردد عن فقأ عين الطالب، مؤكداً أنّه أصيب بجرح أسفل عينه وتورم بسيط نتيجة قيام زميله بصفعه على وجهه، وفور علمه بالواقعة أحال المسؤولين للتحقيق.

مدير الإدارة يزور الطالب

وكشف مدير إدارة طامية التعليمية أنّه في طريقه الآن إلى منزل الطالب المصاب، للاطمئنان على حالته الصحية بنفسه، وطمأنة أسرته عليه وعلى حقه الذي لن يفرط فيه أبداً.