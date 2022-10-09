محافظ الفيوم: المشروعات الخضراء الذكية الفائزة توفر حلولا لقضايا المناخ

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم شمال الصعيد، وعددها 16 مشروعا، أنّ تلك المشروعات ستوفر حلولاً مصيرية لكل المشكلات التي تتعلق بقضايا المناخ، مُطالباً أصحاب المشروعات غير الفائزة بتطويرها والمشاركة خلال السنوات المُقبلة.

وأوضح «الأنصاري»، أنّ النجاح الذي أحرزته محافظات إقليم شمال الصعيد وباقي المحافظات، فضلاً عن العمل المكثف الذي حدث في مختلف المحافظات بتلك الصورة الإيجابية، يعكس مدى الوعي بأهمية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وما تقدمه من اهتمام بجدية التعامل مع التغيرات المناخية والبعد البيئي.

الحد من التغيرات المناخية

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنّ تزايد التغيرات المناخية التي ضربت مختلف دول العالم في الفترة الأخيرة، كانت سبباً في إدراك العالم لمدى أهمية مؤتمرات المناخ، بهدف المساعدة في استعادة التوازن البيئي، والحد من التغيرات المناخية، وذلك بالتحكم في الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية.

مصر تستعيد دورها الإقليمي المتميز

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنّ إقامة الحدث العالمي الخاص بقمة المناخ على أرض مصر، يعمس استعادتها لدورها الإقليمي المميز، فضلاً عن دورها المحوري في مختلف القضايا العالمية، وهو ما ازداد بصورة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بني سويف الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية

وشدد «هاني»، أنّ محافظة بني سويف تعتبر أكثر المحافظات تأثراً بالتغيرات المناخية، موضحاً أنّها تعرضت على مدار العامين الماضيين، تدفق كميات هائلة من مياه السيول القادمة بمخر سيل سنور.

وأشار أنّ تلك المياه تأتي من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتزداد بكميات مطردة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، مما دعاهم لإتخاذ خطوات جادة لدعم رؤية مصر 2030 في مواجهة التغيرات المناخية.

ظهور مشروعات غير نمطية

على جانب آخر، كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ مسابقة المشروعات الخضراء الذكية، كانت سبباً في ظهور مشروعات غير نمطية وحلول غير تقليدية لمشكلات التغيرات المناخية، ومواجهة التحديات الخاصة بها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأردف قائلاً، أنّ تلك المبادرة هي إجراء نوعي وغير تقليدي لجهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتحديات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات إقليم شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا، والذي عقد اليوم الأحد في فندق هلنان أوبرج الفيوم على ضفاف بحيرة قارون.