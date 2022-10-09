وكيل تعليم كفر الشيخ: تحميل المواد العلمية على السبورات الذكية في المدارس

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تفقده لمدرسة السعيدية الجديدة بنات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على الاستفادة من معمل التطوير وتشغيل 11 سبورة ذكية بالمدرسة، وتحميل المواد العلمية، مؤكدا أنها عامل جذب الطلاب وسيتم تفعيلها في باقي المدارس، وتفعيل البث المباشر لحصص مدرستنا، والاستفادة من ممارسة الأنشطة والملاعب.

التأكيد على ممارسة الأنشطة

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته بالمدرسة عدداً من الفصول، وناقش الطالبات فيما درسوه من موضوعات في عدد من المواد الدراسية، كما تفقد غرفة الاقتصاد المنزلي والأنشطة موجهاً المُعلمين بمشاركة الطالبات في ممارسة الأنشطة المتعددة وخاصة أعمال الاقتصاد المنزلي، كما تفقد معمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي، مشيداً بتجاوب الطالبات مع مُعلميهم.

جدير بالذكر، إن مدارس محافظة كفر الشيخ استقبلت منذ الأسبوع الماضي 859 ألفاً و716 طالب وطالبة، منهم 768 ألفاً و431 طالب وطالبة في التعليم العام بـ2144 مدرسة، وتضم 196 ألف و469 فصلاً، و91 ألف و285 طالب وطالبة في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلاً، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون 18 ألفاً و538 فصلاً.