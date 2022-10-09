من هو الجنرال سيرجي سوروفيكين؟.. اليد العسكرية الجديدة لـ بوتين في أوكرانيا

اكتسب اسم الجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين، انتشارا واسعا، خلال الساعات الماضية، عقب تعيينه من قبل وزارة الدفاع الروسية أمس السبت بعد عملية تفجير جسر القرم، ليصبح قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

سيرجي سوروفيكين يقود مجموعة قوات خاصة

وسبق أن تولى سيرجي سوروفيكين، منصب قيادة مجموعة قوات الجنوب الموجودة على جبهات العمليات الخاصة في دولة أوكرانيا، وكان من قبلها منذ مارس حتى أكتوبر 2017، ثم من يناير حتى أبريل 2019 قائدا لمجموعة القوات الروسية في سوريا.

علاقة سوروفيكين بالفضاء

شغل سيرجي سوروفيكين، قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية منذ أكتوبر 2017، ثم تمت ترقيته في عام 2021 إلى رتبة جنرال في الجيش الروسي الاتحادي، وكان له منصب قوي في السابق حيث قاد عملية مكافحة الإرهاب في حرب الشيشان الثانية التي بدأت في عام 1999 وانتهت بعدها في عام 2009.

مشاركات في حروب عديدة وخبرة واسعة لـ سيرجي سوروفيكين

وجاء تعيين سيرجي سوروفيكين الجنرال بعد حوادث كبيرة وقعت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وهي تفجير جسر القرم أمس السبت، وقبلها إخلاء دولة روسيا لمواقع هامة في إقليم خيرسون جنوب البلاد، ويبلغ سوروفيكين من العمر 55 سنة وشارك في الحرب في طاجيكستان، وجاء تولي الجنرال الجديد بعد انتقادات لاذعة قدمها رئيس الشيشان رمضان قديروف، في ظل دعوة المسؤول البرلماني، أندري كارتابولوف للجيش للكف عن الكذب.

عدم ظهور اسم سيرجي سوروفيكين من قبل

يشار إلى أن وسائل الإعلام الروسية لم تذكر من قبل اسم سيرجي سوروفيكين رغم مشاركته في حروب عدة مع الجيش، ويبدو أن هذا كان من باب حماية أمنه، خاصة أنه شارك في 3 حروب روسية متعددة كان آخرها في سوريا وبدأ حاليا مهاجمة لقيادة الجيش الروسي لمحاربة أوكرانيا.