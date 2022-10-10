جريمة في كرداسة.. تفاصيل مقتل نقاش على يد صديقه بسبب 200 جنيه

جريمة بشعة شهدتها منطقة كرداسة بالجيزة عندما أقدم نقاش على طعن عامل بسبب أن المتهم رفض إقراض المجني عليه سُلفة 200 جنيه، فحدثت مشادة كلامية اعتدى خلالها المتهم بسلاح أبيض على المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ بالتفاصيل

بداية التفاصيل عندما ورد للواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بلاغا من مركز شرطة كرداسة، أنه تلقى إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول نقاش، 20 عاما، مقيم بدائرة المركز، متوفى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر بادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

200 جنيه السبب

وبعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المجني عليه طلب اقتراض مبلغ 200 جنيه من صديقه، 19 عاما، عامل بكافيه، ومقيم بذات المنطقة، إلا أن الأخير رفض فحدثت مشادة كلامية قام خلالها بالتعدي بسلاح أبيض على المجني عليه أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم «سكين»، تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عرض المتهم على الطب الشرعي

كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الرأي القانوني

وعن الموقف القانوني يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص على أن من قتل أحدا عمدا يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على: «من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».