قانوني يوضح طريقة تقديم بلاغ للنائب العام «أونلاين».. في دقائق

أتاحت النيابة العامة الكثير من الخدمات الإلكترونية على المواطنين، ووفرت وقتا كبيرا عليهم خاصة في الخدمات القضائية التي أتاحتها وزارة العدل؛ وتوضح «الوطن» في السطور التالية طريقة تقديم بلاغ للنائب العام أونلاين.

أصبحت أقل هدراً للوقت والمجهود

قال أشرف ناجي الخبير القانوني، إن الخدمات الإلكترونية الحديثة طبقا لنظام الرقمنة الجديد واتباع التطور التكنولوجي المعاصر، فإن الإجراءات القانونية أصبحت أكثر سهولة من خلال ضغطة زر واحدة وأقل هدراً للوقت.

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام أونلاين

وأوضح «ناجي»، خطوات تقديم بلاغ للنائب العام في دقائق معدودة إذ يبحث الراغب في تقديم البلاغ على محرك البحث العالمي «جوجل» عن الصفحة الرسمية للنيابة العامة ثم اختيار منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام فيجب على طالب الخدمة الضغط عليها ثم الاختيار ما بين خيارين إما تقديم عريضة إلكترونية أو متابعة العرائض الإلكترونية.

وتابع: عليك باختيار الأولى للتقديم ثم تعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق كارنيه النقابة إثبات صفة أو توكيل رسمي وتسديد الرسم المطلوبة للخدمة ثم تسجيل رقم الهاتف حتى يتم إرسال رسالة نصية لإخطارك بالوجهة التي عليك الذهاب لها لمتابعة البلاغ.