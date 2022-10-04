لطلاب جامعة المنصورة.. البيانات المطلوبة لعمل بحث اجتماعي في 5 خطوات

يقدم صندوق التكافل الاجتماعي التابع للإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنصورة، العديد من الدعم للطلاب سواء الجدد أو القدامى، لمن ينطبق عليهم الشروط التي حددها الصندوق، الذي يساهم بجزء من المصاريف علاوة على الدعم العيني للطلاب على مدار العام، وذلك عن طريق مكتب إدارة رعاية الطلاب الموجود داخل كل كلية من كليات الجامعة.

ووزعت كلية الحقوق جامعة المنصورة، بيانًا على الطلاب بالبيانات المطلوبة لعمل بحث اجتماعي بتوجيهات من الدكتور وليد محمد الشناوي، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور تامر صالح، وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب.

إجراءات عمل بحث اجتماعي في جامعة المنصورة

وتبدأ إجراءات عمل بحث اجتماعي في جامعة المنصورة عن طريق تسحب ورقة البحث «أصل من إدارة رعاية الطلاب بالكلية مختومة بختم رعاية الطلاب».

1- تدوين بيانات خاصه بالطالب أول الطالبة «الاسم- تاريخ الميلاد - الجنسية- النوع - الديانة - اسم الوالد أو ولى الأمر- صناعته – العنوان»، مع إحضار صورة بطاقة شخصية صورة بطاقة ولي الأمر.

2- بيانات إدارة شئون الطلاب.

3- تملأ الورقة من الشئون الاجتماعية الخاصة بالمنطقة التابعة لإقامة الطالب أو الطالبة.

4- تملأ الورقة من الوحدة الزراعية الخاصة بالمنطقة التابعة لإقامة الطالب.

5- يجب ارفاق مفردات ولى الأمر «مرتب معاش إقرار دخل».

استيفاء بيانات البحث الاجتماعي

ونبهت الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنصورة، على الطلاب أنها لا تقبل استمارة البحث الاجتماعي إلا مستوفيه جميع الشروط من الطالب نفسه، ولا تقبل استمارة البحث الاجتماعي إلا إذا كان الطالب قد سدد جميع مصروفات السنة السابقة.