بالأسماء.. وفاة عاملين متأثرين بإصابتهما في حادث طريق السخنة ــ السويس

شهد مستشفى السويس العام، وفاة عاملين داخل المستشفى عصر اليوم الأربعاء متأثرين بإصابتهما، فى حادث تصادم سيارة نقل مع ميني باص بطريق «السويس ـ السخنة»، ليصبح حصيلة الحادث، الذي وقع صباح اليوم، حالتي وفاة و26 مصابا.

المتوفيان كانا يعنيان من نزيف بالمخ

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن حالتي الوفاة لشخصين كانا مصابين بإصابات بالغة، ويعانيان من نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالجسم وتوفيا متأثرين بالإصابة أثناء محاولة إنقاذهم بالمستشفى.

وأوضح «الحفناوي»، خلال زيارة للمستشفى لمتابعة حالة المصابين والإشراف على الإجراءات الطبية المتبعة لعلاجهم، أن المتوفين كانا ضمن 4 حالات وصلت المستشفى في حالة خطرة.

استمرار متابعة حالة المصابين

وأشار إلى أنه يتابع تلقي المصابين في حادث السخنة للعلاج اللازم بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة فور وصولهم عن طريق سيارات الإسعاف.

وذكر مصدر طبي بالمستشفى، بأن المتوفين هما محمود يوسف محمود عاشور 35 عاما ومحمد صبري موسي 29 عاما، وجرى نقل جثمانهما إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بـ ميني باص أمام شركة السويس للصلب على طريق السويس ـ الأدبية، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة وقوع تصادم بين أتوبيس يتبع شركة الوماك يحمل لوحات ط ف ه 9387، وسيارة نقل رقم ط و س 9686، بسبب رعونة سائق النقل والسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة بينه وبين الاتوبيس، ما أدى لاصطدامه بمنتصف الجانب الأيمن وتهشم جزء من الاتوبيس.