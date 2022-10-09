قصواء الخلالي: الملك زوسر أسس أول قوات مسلحة في التاريخ

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أكبر درس في التاريخ هو مصر، موضحةً: «رغم كل ما مرّ عليها، إلا أن مصر تبقى ويبقى المصريون مقاتلين وصامدين وقادرين على الانتصارات وتجاوز الهزائم، وهذه التفاصيل تؤكد أن مصر هي الدرس الأهم في التاريخ الإنساني كله».

وأضافت الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، أن علم المصريات ليس علم الأثر، وإنما علم كيف صمدت مصر وكيف بقيت واستطاع المصريون أن يستمروا في التاريخ الإنساني حتى الآن بهذا الواقع الحضاري؟

مصر كانت تحارب الآسيويين قبل التوحيد

وتابعت الإعلامية، أن موسوعة مصر القديمة للمفكر الراحل سليم حسن، جاء فيها أن مصر خاضت حروبا في مرحلة ما قبل التاريخ، وقبل التوحيد، وشملت حروبا داخلية بين أماكن وأخرى، وحروبا ضد الآسيويين، وكان في كل مقاطعة ما يشبه القوة المسلحة.

وأشارت إلى أنه مع بداية الملك مينا وتوحيد مصر، كانت مصر مقسمة إلى منطقتين، ولكن بقيت المقاطعات، فتشكلت فكرة الجيش الموحد بعد التوحيد، ومع نهاية الأسرة الثانية وبداية الأسرة الثالثة في عهد الملك زوسر ظهر أول جيش موحد في التاريخ.

إسهامات الملك زوسر

ولفتت «قصواء» إلى أن الملك زوسر أسس مصلحة إدارة شؤون الجيش المصري، أي أن أول وزارة دفاع في التاريخ الإنساني كله كانت مع الملك زوسر في مصر القديمة، وكان الملك زوسر أول قائد أعلى لقوات مسلحة في التاريخ.