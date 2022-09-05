 وفد التنسيقية يشارك في فعاليات انطلاق قافلة «الشباب والمناخ» للمحافظات

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعالية مبادرة تمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، التي أطلقتها وزارتي الشباب والرياضة، والبيئة بالشراكة مع الونيسيف والأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان: «قافلة الشباب والمناخ».

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة.

ويقود قافلة الشباب والمناخ، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر بدايًة من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ضم وفد التنسيقية، المهندس محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي وشيرين فتحي وسلمان إسماعيل