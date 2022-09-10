وكيل «الرياضة» عن قافلة «الشباب والمناخ»: تطرح حلولا مبتكرة وتستهدف النشء

قالت الدكتورة عزة الدري، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنَّ قافلة «الشباب والمناخ» مبادرة وطنية لتوعية النشء والشباب بقضايا التغيرات المناخية، تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر المناخ متعدد الأطراف «cop27» في شرم الشيخ.

مناقشة قضايا تغير المناخ

وأضافت «عزة الدري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن القافلة تجوب المحافظات، وتتواجد حاليا في أسيوط، وتحفز النشء والشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ وطرح الحلول المبتكرة استعدادا لقمة المناخ، التي تستضيفها مصر.

وأشارت إلى أنَّه يُعلن في كل محافظة تصل إليها القافلة عن مجموعة من المشروعات والبرامج بالتعاون مع المؤسسات المختصة بالمتغيرات المناخية والتحول الأخضر، ويشارك في ذلك العديد من الشركاء مثل المجتمع المدني وزارة البيئة والشركاء الدوليين.

أندية للمناخ والبيئة

ولفتت إلى أنَّ القافلة تحتوي على «كرافان» جرى إعداده باللون الأخضر، كما تحتوي على شاشات تعرض بعض الأفلام عن التغيرات المناخية، ونقطة التمركز الخاصة بـ«الكارافان» في كل محافظة بأندية المناخ والبيئة، وهي أندية في كل المحافظات منذ الثمانينات وتابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتقدم برامج توعوية للنشء والشباب عن الحفاظ على البيئة بشكل عام.