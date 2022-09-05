اليونيسف: إطلاق قافلة «الشباب والمناخ» مبادرة وطنية لتمكين النشء من تناول قضايا المناخ

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع منظمه الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومكتب الأمم المتحدة فى مصر مبادرة جديدة تهدف إلى مشاركة الشباب فى تناول قضايا تغير المناخ.

حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نائباً عن الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وجيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر، والفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمى للنوايا الحسنة، بمشاركة وتقديم الإعلامية دينا عصمت المذيعة بقناة DMC.

ووفق بيان اليونيسف، يقود قافلة «الشباب والمناخ»، وهي شاحنة تعمل بالغاز، فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر ابتداء من 5 سبتمبر 2022، وتشجع القافلة الشباب على المشاركة فى مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها فى نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

وتنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتى تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

وتأتى القافلة، في إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب، وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وأشار البيان، إلى أنه على الصعيد العالمي، يواجه جميع الأطفال تحديات مرتبطة بتغير المناخ والبيئة الطبيعية. بعض الأطفال هم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من غيرهم - ويعتمد ذلك إلى حد كبير على توافر الخدمات الأساسية للأطفال واستدامتها، مثل المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم.

ولفت البيان، إلى انه ستوفر المبادرة الوطنية للنشء والشباب المعرفة والفرص لفهم بينتهم والعناية بها وحمايتها من الآثار الضارة لتغير المناخ

وأوضحت دراسة حديثة للبنك الدولى أن ما يصل إلى 132 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم قد يقعون فى دوائر الفقر المدقع بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ - 44 مليونا يسبب تأثيره على الصحة، و33.5 مليونا يسبب التأثير على أسعار المواد الغذائية و18.2 مليون بسبب تأثير الكوارث.

مهرجان «أطفال العالم يلتقون»

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على نهج الوزارة لتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، وشركاء التنمية الدوليين فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت الوزير، إلى أن قافلة «الشباب والمناخ»، سيتم استضافتها فى أندية المناخ والبيئة بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات، مشيرا فى حديثه إلى تنظيم وزارة الشباب والرياضة لمهرجان «أطفال العالم يلتقون» فى أكتوبر المقبل، والذى تم إدراجه ضمن أجندة البرامج الشبابية والتحضيرية لقمة المناخ، كما تعمل الوزارة مع دائرة الشباب بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بالتنسيق مع المنظمات المحلية على تنفيذ مؤتمر شباب المناخ، كذلك تعمل وزارة الشباب والرياضة على تنظيم اليوم الموضوعى للشباب المعنى بالمناخ ودعم الجهود التطوعية للشباب بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية المناخ.

رفع الطموح من خلال أفكار الشباب القابلة للتطبيق

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة «لا يسعنى إلا أن أثمن جهود وزارة الشباب والرياضة الحثيثة والدورية من أجل تعزيز انخراط الشباب الواعى والمنقف من مصر، بل ومن مختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولي، ليس هذا فحسب، بل أوكد على التعاون البارز لكل شركاء التنمية ولا سيما هيئات ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة جميعها؛ والتى تسعى إلى التطوير والارتقاء بالعمل البينى والمناخى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وأكدت الوزيرة، أن «مصر تسعى من خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، إلى تناول مجموعة موضوعات فى برنامجها الرئاسى مثل الأمن الغذائى والماني، والتنوع البيولوجي، والمخلفات والانتقال العادل للطاقة، كما أن شعار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر التنفيذ، يتضمن رفع الطموح من خلال أفكار الشباب القابلة للتطبيق.