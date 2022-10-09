ميار الشريف تشكر الاتحاد المصري للتنس ووزارة الشباب: يدعموني دائما

قالت ميار الشريف، بطلة مصر والعالم في التنس، إنها سعيدة للغاية بسبب النتائج التي نجحت في إحرازها خلال مبارياتها العالمية مؤخرا، وكذا الدعم الذي تلقته من وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للتنس، «الحمد لله على طول بيدعموني، ولما بعمل نتائج بيبعتوا ليا، ودي حاجة بالنسبة ليا نفسيا كبرى».

الشريف لمشجعيها: «من غيركم مكنتش أوصل للي أنا فيه»

وأضافت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لولا مشجعوها على مواقع التواصل المختلفة لم تكن لتصل إلى ما هي فيه حاليا، «من غيركم مكنتش أوصل للي أنا فيه من غير دعمكم ومتابعتكم، وعايز أشكركم».

الشريف: تشجيع دائما ما يعطيني دفعة إيجابية

واستطردت: «ده يديني دعم بالذات وأنا نازلة المطشات وعارفة قد إيه الناس ورايا وبدأت تتابع التنس، وبالنسبة لينا فالتنس في مصر بقت حاجة مهمة أوي».

ووجهت رسالة للاعبي التنس أنهم يجب عليهم أن يصدقوا أنفسهم ويحلموا ويصدقوا أحلامهم، «إن شاء الله بالشغل هتوصلوا، ودلوقتي بقي فيه دعم من الرعاة ومن الدولة أكتر من الأول، وإن شاء الله الدعم ده يتحقق».

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازاً تاريخياً، بالتأهل للدور الثاني في بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، كأول مصرية تنتزع فوزاً في المسابقة وتصل لهذا الدور، قبل أن تجبرها الإصابة على الانسحاب.