مصرع طفلين في حريق منزل بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما في حريق التهم منزلهما بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط في أسيوط، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ باندلاع حريق في منزل

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل بأحد المنازل بقرية ديروط الشريف دائرة المركز وأنباء عن وجود ضحايا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بمنزل ملك مواطن يدعى «ع. ب. ز»، بقرية ديروط الشريف وفشل الأهالي في السيطرة على الحريق وإنقاذ ما بداخله.

مصرع طفلين في الحريق

ونتج عن الحريق مصرع طفلين كانا متواجدين داخل المنزل هما «ع. ه. ع. ز»، 3 سنوات و«ف. ر. س. ف» عامان، والتهام محتويات المنزل بالكامل وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى المنازل المجاورة.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وكلفت إجادة البحث بالتحري حول الواقعة لمعرفة أسباب الحريق.