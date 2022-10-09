فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر غدا

قررت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021 /2022 المرشحين لكليات الجامعة لعام 2022/ 2023 بدءا من صباح الغد وحتى مساء 17 أكتوبر 2022، وذلك باختيار تقليل الاغتراب من موقع خدمات الجامعة.

وجاء ذلك وفقا للضوابط التالية:

تقليل الاغتراب للطالبات

1- يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولي أمرها «صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها العنوان».

2- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات الطب - الصيدلة - والمعاهد - الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

تقليل الاغتراب للطلاب

1- يكون تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولي أمره «صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها العنوان».

2- لا يجوز تقليل الاغتراب إلى كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الهندسة - العلوم - الهندسة الزراعية - الزراعة - والمعاهد - كما لا يجوز تقليل الاغتراب إلى الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

رسوم تقليل الاغتراب

يجري سداد رسوم تقليل الاغتراب المقررة وقدرها 210 جنيهات، وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع.