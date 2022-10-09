مؤتمر دولي بـ«طب بنات الأزهر» لمناقشة آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية

تنظم وحدة التعليم الطبي بكلية طب البنات جامعة الأزهر في القاهرة، المؤتمر الدولي السنوي الأول يومي الأحد والإثنين 9 و10 أكتوبر الحالي، حسب ما أكدت الدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمجان؛ انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر نحو المجتمع.

وأوضحت عميدة الكلية، أنّ المؤتمر يقام تحت عنوان «التعليم الطبي نحو التمييز في تقديم الرعاية الصحية» بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، قاعة الأندلس، بحضور الدكتورة هالة القللي، مدير وحدة التعليم الطبي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

الكفاءات السريرية

وأشارت عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى أنّ محاور المؤتمر تدور حول «الكفاءات السريرية للتدريب الطبي في مرحلة الامتياز وكيفية التطبيق، والاتجاه المستقبلي للتعليم الطبي في ظل التغيرات العالمية، والتحديات والدروس المستفادة من تطبيق طرق التدريس والتقييم في البرنامج التكاملي، إضافة لمناقشة طلبات وتوقعات الطالبات».

الرعاية الصحية

يذكر أنّ الممارسة الطبية تمر بتغييرات جذرية في السنوات الأخيرة، انطلاقًا من رؤية جديدة لتطوير الخدمات الصحية وطرق تقديمها، ونظرًا للتطور السريع في الرعاية الصحية وعولمة التعليم الطبي، سعت كليات الطب للحاق بالنظم العالمية لمواكبة التطور لتسهيل الانتقال بين المؤسسات التعليمية والدول المختلفة مع إتاحة حرية التعلم للطالب.

وتسعى الكليات إلى تحديث شامل فى المناهج وطرق التدريس والتقييم وزيادة دور الطالب فى العملية التعليمية، وهو ما يعرف بـ«التعليم المتمركز» على تنمية قدرات الطالب ليصبح قادرًا على التعلم المستمر والعمل فى نظام صحي متكامل، وعليه يطبق البرنامج الجديد مناهج حديثة بنظام الساعات المعتمدة، وتعتمد فلسفته على التنسيق والتكامل الرأسي والأفقي بين المقررات، لتفادي التكرار والتعارض، وحيث يتم المزج بين المنهج الأكاديمي والإكلينيكي لإعطاء صورة متكاملة للطالب، كما يوفر البرنامج المتكامل الجديد لطالب الطب التعرض المبكر للمرضى لتحقيق الإرضاء المهني والتأهل لقيادة مهنية تحقق له التعليم الطبي المستمر والقدرة التنافسية.

المعلومات الطبية

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعلومات الطبية الأساسية الحديثة، وإعداد الطلاب لتطبيق المعلومات الطبية واستخدامها لحل المشاكل الإكلينيكية للمرضى، وتنمية المهارات التواصلية والفكرية والإكلينيكية والقيادية، إضافة إلى تكامل الفروع المختلفة للطب لإعداد طبيب كفء وإعطاء الطلاب حرية في اختيار بعض المقررات المختلفة، إلى جانب حث الطالب على التعليم الطبي المستمر وتطبيق منهجية البحث العلمي، واتباع القواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة، وربط التعليم الطبي بالاحتياجات المجتمعية.