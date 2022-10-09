التعليم العالي: انتهاء تسجيل رغبات تقليل الاغتراب الثانوية والدبلومات

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ المكتب انتهى أمس من أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد أن أتاحتها الوزارة للطلاب مرة أخرى للمتخلفين للتسجيل وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة مصر الرقمية، مضيفا أنَّه تم البدء في فرزها وسيتمّ إعلان نتيجتها فور اعتمادها من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنَّه لا توجد أي قرارات حتى الآن بفتحها أو مدها مرة أخرى، مبينًا أنَّ مكتب التنسيق ينتهي خلال الأيام المقبلة من أعمال تنسيق الجامعات لمختلف الشهادات بغلق باب التسجيل للرغبات للمتخلفين والمستنفدين في المراحل الماضية، مؤكّداً أنَّ الموقع الإلكتروني للتنسيق هو النافذة الوحيدة لأعمال تنسيق القبول ووفقا للحدود الدنيا للقبول بالكليات والضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، مؤكداً أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال تسجيل الرغبات.

انتظام الدراسة في المعاهد

وأكّد رئيس قطاع التعليم والمشرف على المعاهد، أنَّ الدراسة منتظمة بمختلف الأقسام والكليات بالمعاهد بجميع المحافظات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا والقواعد واللوائح التي حددتها الوزارة.