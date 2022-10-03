فرنسا تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا بإرسال 20 مركبة مدرعة

أعلنت فرنسا إرسال شحنة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وتعتزم باريس تزويد كييف بنحو عشرين مركبة مدرعة من طراز Bastion.

فرنسا تزود كييف بأسلحة متطورة

وتُزيد فرنسا من دعمها العسكري لأوكرانيا بعد الإعلان عن 6 مدافع قيصر بالإضافة إلى 18 مدفعًا تم إرسالها بالفعل، كما ستزود باريس أيضًا الجيش الأوكراني بـ 20 مركبة مدرعة من طراز Bastion Arquus ، وفقًا لصحيفة «La Tribune»، الفرنسية.

كما أعلنت فرنسا تزويد كييف بعدد من السيارات التي تُباع بشكل أساسي في أفريقيا، وتتميز هذه السيارة بأنّها مزودة بـ 10 مقاعد حيث يصل إجمالي المبيعات إلى 600 وحدة، وسيكون النموذج الذي سيتم إرساله إلى أوكرانيا هو APC، وهو نموذج قتالي مزود ببرج لاستيعاب مدفع رشاش من عيار 12.7 ملم.